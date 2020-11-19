شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة ردا على سؤال تقولى أيه للراحل محمود يس: "هقوله ارجعلى وماتسبنيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت الفنانة شهيرة بالبكاء بعد أن سألها الإعلامى عمرو الليثى فى لقاءها معه ببرنامج واحد من الناس والذى يذاع على قناة الحياة، ما الذى تريد أن تقوله للراحل محمود ياسين لو أنه جالس أمامها الآن، قائلة: "هقوله ارجعلى وماتسبنيش يامحمود" .

وكانت قد صرحت خلال اللقاء أن ابنتها رانيا زوجة الفنان محمد رياض تعد زوجة مثالية بشكل كبير، وأنها تعتبر الفنان محمد رياض مثل عمرو إبنها، وتقدم نصيحة لكل المتزوجين خاصة فى هذا الجيل أنه لا يجب التعامل الند بالند، فالرجل لديه كرامة والمرأة أيضا ولكن المرأة لديها مشاعر وتستطيع أن تطبطب وتحن على الرجل لذلك فمفتاح السعادة فى يدها.

وكان محمود ياسين توفي خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض ، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و "اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .