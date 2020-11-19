شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تفجر مفاجأة وتقرر عودتها للتمثيل مرة أخرى وتنتظر سيناريوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة شهيرة خلال لقاءها ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة ، أنها تتمنى العودة للتمثيل مرة أخرى لأنها تحب التمثيل وتحب موهبتها، وقد عرض عليها خلال الأيام الماضية عمل ، كما كان يعرض عليها فى الفترات الماضية خاصة فترة مرض الفنان محمود ياسين ولكنها كانت تعتذر، وأنها مستعدة للعودة للتمثيل ولكن ليس فى ظل فيروس كورونا.

وأضافت الفنانة شهيرة ، محمود ياسين كان فتى الشاشة الأول وكان يطلق على فترة من الفترات " فترة محمود يس " وكان حينها يقدم عدة أفلام فى العام كانوا يعرضون جميعا على محمود فى البداية وكان بدوره يقوم بترشيح ممثلات ولكنه لم يرشحنى نهائيا وكنت ألومه على ذلك ولكنه كان خجول جدا ولم يستطع أن يرشح زوجته.

وكان محمود ياسين توفي خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض ، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و "اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .