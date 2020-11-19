شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: محمود ياسين اعتذر عن فيلم "الجزيرة 2" ولومته كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة إنها تحب جميع الأعمال التى قدمها الراحل محمود ياسين وعلى الأخص فيلم "الأخرس" فمن المعروف أن أداة الممثل هى الكلام فى المقام الأول، ولكنه فى هذا الفيلم كانت كل تعبيراته بدون كلام ونجح نجاح كبير، وكذلك فيلم الشريدة مع نجلاء فتحى، وأيضا الشبيهان، فمحمود كان يقدم كل الأعمال التى تمس الناس والمجتمع لذلك أعتبروه وأحد منهم وحزنوا حزن شديد عند وفاته .

وأضافت الفنانة شهيرة أثناء لقاءها ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، عندما كان المخرج شريف عرفه يحضر الجزء الثانى من فيلم الجزيرة طلب من محمود ياسين مشاركته فيه فسأله كيف وقد مت فى الجزء الأول وكان رده "أنا هتصرف بس أحنا عايزينك معانا" ولكنه اعتذر عنه وعندما علمت لمته كثيرا .

وكان محمود ياسين توفى خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض ، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين فى مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان فى المرحلة الإعدادية من خلال (نادى المسرح) فى بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف فى يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج فى كلية الحقوق. حقق حلمه بالآنضمام للمسرح القومى الذى قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث فى أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" . وفى التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و"اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .

وأضافت ألفنانة شهيرة أثناء لقاءها ببرنامج وأحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة ،عندما كان المخرج شريف عرفه يحضر الجزء الثانى من فيلم الجزيرة طلب من محمود يس مشاركته فيه فسأله كيف وقد مت فى الجزء الأول وكان رده " أنا هتصرف بس أحنا عايزينك معانا " ولكنه أعتزر عنه وعندما علمت لمته كثيرا .

وكان محمود ياسين توفى خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض ، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين فى مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان فى المرحلة الإعدادية من خلال (نادى المسرح) فى بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف فى يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج فى كلية الحقوق.

حقق حلمه بالآنضمام للمسرح القومى الذى قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث فى أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفى التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و"اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .