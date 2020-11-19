وليد فواز لأحمد حاتم: "فينا من بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان وليد فواز، على توجيه رسالة لصديقه الفنان أحمد حاتم، بعد تخليه عن الشارب واللحية.

ونشر فواز، صورة له بجوار صورة لأحمد حاتم قبل وبعد إطلالته الجديدة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الحقيقة المرة إن ‎أحمد حاتم بعد ما حلق بقى فينا صلع من بعض .. عموما ما شاء الله هو جامد في أي حاجة".

ويُعرض للفنان أحمد حاتم حاليا في دور العرض فيلم "الغسالة"، الذى يعد آخر أعماله السينمائية، ويشاركه فى البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد.