فهمني إنه مُطلق وصممت على الانفصال لما عرفت الحقيقة.. خطيبة تامر عاشور السابقة ترد على هجوم الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
خرجت دارين حداد خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة عن صمتها بعد كشف زوجته سمر أبو شقة إنه ارتبط بهذه الفتاة أثناء زواجهما، وهو الأمر الذي دفع الكثيرون لاتهام "دارين"، بمحاولة خطف تامر عاشور من زوجته.
ومن جانبها ردت "دارين"، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، على تلك الإتهامات مؤكدة عدم معرفتها أن تامر عاشور عندما تقدم لخطبتها كان ما زال متزوجًا، وبدأت رسالتها بالآية القرآنية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، صدق الله العظيم".
وأضافت: "نظرًا لإتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق فكان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في اي حاجة".
وتابعت: "تامر دخل البيت من بابه واتقدم لأهلي رسمي على أساس إنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زي زي جمهوره، عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، و حصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا و مشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت إنه لسة زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهم ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".
وأوضحت: "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين (كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال و ليا الكاريير الخاص بيا) فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ و ده مش يخصني في شئ".
واستطردت: "في الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني و بينه لأنه مينفعش و كل التوفيق والنصيب بإيد الله، ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب وأنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته واتمني محدش يتكلم في حاجة ميعرفش تفاصيلها، وشكرا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة و مش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".
وكانت سمر أبو شقة اعلنت عن رغبتها في الطلاق رسميًا من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها مستخدمة خاصية القصص القصيرة، ومن ضمن الأسئلة التي أجابت عليها كان سؤال متعلق بخطيبته دارين حداد والتي أكدت زوجته إنه ارتبط بها أثناء علاقتهما.
في فبراير 2019، استقبل تامر عاشور ابنته الذي أطلق عليها اسم "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم، وأعلن عن الخبر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
في سبتمبر من العام نفسه، فاجأ تامر عاشور الجميع وأعلن خطبته على دارين حداد، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة من أمره هل وقع الطلاق بينه وبين زوجته؟.
لم يمر سوى شهران على هذه الخطبة حتى خرج عاشور؛ ليعلن انفصاله عن خطيبته "دارين"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى متجاهلًا العديد من الأسئلة التي طرحها الجمهور حول علاقته بزوجته سمر أبوشقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فهمني إنه مُطلق وصممت على الانفصال لما عرفت الحقيقة.. خطيبة تامر عاشور السابقة ترد على هجوم الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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