"إحنا مش مطلقين واللي بينا مش حرب".. زوجة تامر عاشور تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور توضيح بعض النقاط المتعلقة بعلاقتهما، عقب الجدل الذي أُثير مؤخرًا فور إعلان رغبتها في الانفصال عنه.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت "سمر"، صورة تعبيرية لشخصين تتوسطهما طفلة، وعلقت عليها: "أنا وتامر هنفضل نحترم بعض لأن في بينا عشرة وفي بينا بنتنا أيام اللي هتفضل رابط بينا طول العمر.. واللي أهم ليا أنها أن شاء الله تكبر متلاقيش أي حاجة تضايقها وتلاقي كل هدوء.. الموضوع لا ترند ولا شو ولا أي حاجة غير حقيقة وحاجة بتحصل كل يوم بس بيحصل اللي حاصل لما يبقى حد مشهور".

وأضافت: "إحنا آه منفصلين (مش مطلقين) (ولا اطلقنا).. .ومرينا بمشاكل زي أي ناس طبيعية ..اتفقنا أو اختلفنا بتحصل يعني وبغض النظر عن مين غلط في حق مين وإزاي.. ولكن مهما حصل مفيش حد هيقبل أن يحصل تجريح للتاني في اللي جاي".

وتابعت: "أنا رديت على أسئلة الاستورى بعفوية وبطريقتي اللي عمرها ما هتتغير وعادي جدا بس للأسف في مواقع حطت عناوين غلط علشان تشد وتزود التفاعل عندها وخلاص.. وعلي فكرة كلامي كان واضح وبسيط وموجود لحد دلوقتي مشلتوش على بروفايلي هنا، ومقولتش أي حاجة غير الحقيقة اللي حصلت ببساطة وكان ظاهر منها ٨٠ % أو أكثر من غير أي شرح، ومنعا للمهاترات هي مش حرب مع أبو بنتي ولا عمرها هتكون".

واستطردت: "والمفروض إننا نتفق بكل هدوء على الطلاق إنه يتم خلال الفترة الجاية... واللي أكيد بعد ما يحصل مش هينقص من احترامي ليه أو احترامه ليا وهنفضل أصدقاء تجمعنا» أيام«اللي هتفضل أهم من أي حد وأي حدث، بس نبقي بنتجنب الضغوطات والمشاكل اللي ايا كان سببها موجود أو انتهى بلا رجعة".

واختتمت زوجة المطرب الشهير رسالتها قائلة: "أتمنى الموضوع يتقفل ومشوفش أي حاجة تضايقني، واللي بيحبوني دعوة حلوة وشكرا لكل الحب والدعم اللي بشوفه".

وكانت سمر أبو شقة أعلنت عن رغبتها في الطلاق رسميًا من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها مستخدمة خاصية القصص القصيرة.

بدأت القصة عندما سألها أحد متابعيها عبر "إنستجرام"، قائلا: "مش ناوية ترجعي لأبو أيام؟"، لترد سمر: "لا أنا متمسكة بطلب الطلاق وخلاص قرب".

وطرح أحد المتابعين سؤالا آخر: "هو إنتي وعاشور لسه متجوزين وعايشين سوا؟"، ردت سمر: "لسه متجوزين بس مش عايشين سوا".

وردت على متابع آخر سألها: "مش عايشة في بيت تامر عاشور ليه وإنتي لسه مراته وليه بعيد عن بعض؟" قائلة: "لأننا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير".

واستقبل تامر عاشور، مولودته التي أطلق عليها اسم "أيام"، في فبراير 2019، وهو اسم ألبومه الأخير الذي ضم 11 أغنية.