شهيرة تكشف عن أقرب أعمال محمود ياسين لقلبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشفت الفنانة شهيرة، عن أكثر الأعمال الفنية التي تحبها لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين.
وقالت شهيرة، ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة: "بحب كل أعماله على بعضها وبحب له بالأخص فيلم ( الأخرس) لأن أداة الممثل هي الكلام ولكن هو كان بيعبر في دوره بالفيلم ده بوجهه، والعمل ده كان مأثر فيا جدا".
وأضافت: "بحب له فيلم (الشريدة) مع نبيلة عبيد ونجلاء فتحي، وفيلم (الجريمة والعقاب)، وأعمال كتير في السينما والتليفزيون ".
ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.
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