شهيرة تكشف سبب رفض محمود ياسين تقديمها دور مديحة كامل في "الصعود إلى الهاوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة شهيرة، تفاصيل خاصة بفيلم "الصعود إلى الهاوية" وسبب رفض زوجها الفنان الراحل محمود ياسين تقديم دور أسند للفنانة مديحة كامل.

قالت شهيرة : "اتفاجئت بعد عرض فيلم (الصعود إلى الهاوية) إن محمود ياسين رفض إني أقدم الدور اللي عملته مديحة كامل، بعد أن عرضه عليه المخرج كمال الشيخ".

وتابعت: "محمود قال لكمال.. يعني هتعمل دور جاسوسة عشان تتكره من الجمهور .. لأ.. مش هينفع تعمله عشان هي في بداية حياتها".

وأضافت: "مديحة كامل عملت الدور جميل جدا، وأفضل مما كنت هعمله، ومكنتش هعمله زيها كدا".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.