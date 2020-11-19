شهيرة تكشف سبب رفض محمود ياسين تقديمها دور مديحة كامل في "الصعود إلى الهاوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشفت الفنانة شهيرة، تفاصيل خاصة بفيلم "الصعود إلى الهاوية" وسبب رفض زوجها الفنان الراحل محمود ياسين تقديم دور أسند للفنانة مديحة كامل.
قالت شهيرة : "اتفاجئت بعد عرض فيلم (الصعود إلى الهاوية) إن محمود ياسين رفض إني أقدم الدور اللي عملته مديحة كامل، بعد أن عرضه عليه المخرج كمال الشيخ".
وتابعت: "محمود قال لكمال.. يعني هتعمل دور جاسوسة عشان تتكره من الجمهور .. لأ.. مش هينفع تعمله عشان هي في بداية حياتها".
وأضافت: "مديحة كامل عملت الدور جميل جدا، وأفضل مما كنت هعمله، ومكنتش هعمله زيها كدا".
ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.
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