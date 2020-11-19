شهيرة تكشف سرا عن محمود ياسين في فيلم "الجزيرة ٢"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة شهيرة، سرا عن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين حول فيلم "الجزيرة ٢".

وقالت شهيرة ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة : "لما حبوا يعملوا الجزيرة ٢، كان الناس بيقولوا مش هينفع من غير محمود ياسين.. فالمخرج شريف عرفة كلمه على التليفون وقاله يا محمود عايزينك تبقى معانا في الجزء التاني، فقاله محمود (إزاي، والشخصية ماتت في الجزء الأول)، فقاله شريف (من غير إزاي.. إنت مالك.. بس وافق وإحنا هنتصرف) ".

وأضافت: "محمود أقنع شريف عرفة برضو بالاعتذار عن الدور وإنه مينفعش يعمله، وإنه يعمل الجزء الثاني من غيره... ففضلت طول الليل أعاتب في محمود لما جه وحكالي الموضوع (ليه يا محمود موافقتش.. وإنت كنت هتعمله رائع زي الجزء الأول.. فقالي لأ هو خلاص كدا".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال التي لا تنسى.