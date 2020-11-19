"كنت بعتذر عن الأعمال الفنية عشان محمود ياسين".. شهيرة تعلن عودتها للتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشفت الفنانة شهيرة، حقيقة عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد سنوات من الاعتزال.
وقالت شهيرة ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي: "فيه قرار نفسي أخده.. نفسي أرجع لشغلي تاني والتمثيل لأنه وحشني، بس بشرط يكون بعد انتهاء أزمة كورونا".
وأضافت : "جالي من يومين عرض لعمل فني.. وكنت بعتذر عن الأعمال الفنية اللي بتيجيلي عشان محمود ياسين، وأكون موجود معاه".
يذكر أن شهيرة حلت ضيفة ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، في حلقتي الثلاثاء والأربعاء.
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