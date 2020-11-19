"سيلفي ميرهان حسين" و"زينب غريب بإطلالة مثيرة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص العديد من النجوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المقدمة "إنستجرام".

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روبي

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها داخل سيارتها.

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة أمام المرآة.

أحمد جمال

شارك المطرب أحمد جمال جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له ظهر خلالها مرتديًا الكمامة خلال تواجده داخل سيارته.

ميرهان حسين

ونشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة شتوية داخل سيارتها، والتقطت الصورة على طريقة السيلفي.

عمرو سلامة

ونشر المخرج عمرو سلامة صورة جديدة له عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "ما وراء الطبيعة"، ظهر خلالها وبجانبه إحدى الفنانات بمكياج مرعب ومخيف.

ياسمين نيازي

وحرصت المطربة ياسمين نيازي على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال باللون الأسود وارتدت نظارة نظر.

زينب غريب

نشرت الفنانة زينب غريب صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا وظهرت في الصورة بإطلالة مثيرة مرتدية فستانًا مكشوفًا.

رزان مغربي

وشاركت الفنانة رزان مغربي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا باللون الأحمر.

دنيا بطمة

الفنانة المغربية دنيا بطمة شاركت جمهورها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وحرصت على ارتداء الزي المغربي.

مي سليم

الفنانة مي سليم نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بـ إنستجرام ظهرت خلالها في أحد الأماكن مرتدية فستان سورايه باللون الأسود ونظارة سوداء.