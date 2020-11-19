تراند اليوم : شاهد.. موقف محرج علي الهواء لشيري عادل بسبب ارتباط طليقها معز مسعود بحلا شيحة

أثارت الفنانة المصرية الشابة شيري عادل جدلًا بعد إنهاء حوار بسبب سؤال حول ارتباط طليقها معز مسعود وحلا شيحة.



وظهرت "شيري" في فيديو المقابلة على هامش مشاركتها في مهرجان الفضائيات العربية، وهي ترفض التعليق على الأنباء المنتشرة بشأن ارتباط طليقها الداعية الإسلامي معز مسعود، ومواطنتها الفنانة هلا شيحة، وأنهت حديثها الذي كانت تجريه مع إحدى القنوات الفضائية.

وكان الارتباك واضحًا على شيري عادل، بعدما وجه لها السؤال، ما اضطرها إلى رسم ابتسامه خفيفة لتخفي ارتباكها وأنهت المقابلة سريعًا وتركت المراسلة قائلة: "ميرسي شكرًا".

وكانت أكدت مصادر على أن معز مسعود وحلا شيحة يستعدان للارتباط بعد انقضاء عدة الفنانة المصرية في يناير.