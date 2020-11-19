تراند اليوم : ميس حمدان : الجونة بريئة من الكورونا – صورة

كشفت الفنانة ميس حمدان عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وقالت ميس حمدان: “أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني و تقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا و لو هنلوم حد يبقي انا هلوم نفسي لاني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية”.

وتابعت ميس حمدان قائلة: “الأعراض بدأت معايا بصداع صعب جداا و مزمن مش بيروح و درجة حرارتي ابتدت تزيد و تقل و جسمي كله كان مكسر حتي بعد لما اتعافيت الصداع مازال مستمر “.

وأنهت حديثها: “ياريت الناس تاخد بالها لان الموضوع مش سهل و كانت تجربه صعبه جدا و خصوصا نفسيا لانك بتتعزل عن الناس اسبوعين و الافكار بتبدي تبقي صعبه نفسيا و قد ايه شكلي بقي وحش و الناس الكبيره مش هتستحمل التعب ده “.

يذكر ان أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بـ كورونا خلال الأيام القليلة الماضية بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، زينب غريب، ويجز، ومصممة الملابس ريم العدل ، اسر ياسين.

“الجونة” هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

ويهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.