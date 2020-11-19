تراند اليوم : في ذكراه ال71 .. أحمد ذكي النمر الأسود في عهده – شاهد

تحل اليوم الذكرى 71 لميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، حيث أنه من مواليد 18 نوفمبر 1949 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

من أرشيف قناة “ماسبيرو زمان”، تحدث الفنان الراحل أحمد زكي لبرنامج “حق الجماهير” عن حبه الشديد لكرة القدم، قائلا إنه كان يشجع الأهلي بسبب حب خاله للنادي الأهلي، أما هيثم ابنه فيشجع الزمالك بسبب انتماء جده إلى الزمالك.

أوضح أحمد زكي أنه قاطع كرة القدم بعد مباراة لمنتخب مصر مع منتخب تونس في تصفيات كأس العالم، وانفعل بشدة بسبب ضياع إحدى الفرص وسقط فاقدا للوعي، وكان حينها بمفرده في المنزل ومعرض لفقدان حياته.

أضاف أنه قرر بعد تلك الواقعة التوقف عن تشجيع الأهلي ومشاهدة مباريات كرة القدم، مؤكدا أنه أصبح لا ينتمي سوى لمنتخب مصر، وكل ما يهمه هو أن يتحقق حلمه بالتأهل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أنه بكى كثيرا عقب تأهل الفريق لبطولة كأس العالم 1990 في إيطاليا تحت قيادة محمود الجوهري.