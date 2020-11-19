باسم سمرة.. مرشح لمشاركة ليلى علوي في “ماما حامل”

متابعة بتجـــــــــــرد: تم ترشيح الفنان باسم سمرة للمشاركة ببطولة فيلم “ماما حامل”، مع الفنانة ليلى علوي، على أن يبدأ تصويره بعد الانتهاء من اختيار باقي أبطال العمل.

وطلب سمرة بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب، بخاصة أنه يشارك في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل “بنت السلطان” مع روجينا، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

ويشارك الميرغني أيضاً خلال الفترة المقبلة في بطولة فيلم “مطبعة هرم”، مع مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

“ماما حامل”، من بطولة الفنان محمد سلام، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، الذي يشارك في عدد كبير من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد فيلم “ماما حامل” بشكل كبير على صناع فيلم “رغدة متوحشة” الذي جسّد بطولته رامز جلال في مطلع العام 2018، وهما من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وجدير بالذكر أن آخر عمل سينمائي شاركت ليلى علوي ببطولته، هو فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” في العام 2016، مع منة شلبي، باسم سمرة، محمد فراج، صابرين، وأحمد داود، ومن سيناريو وإخراج يسري نصر الله.