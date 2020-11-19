أنفق الملايين على أصدقائه.. جورج كلوني لم يتوقّع تأسيس عائلة والإنفاق عليها

متابعة بتجــــــــــــرد: أكّد الممثل الأميركي جورج كلوني أنه أعطى 14 من أصدقائه المقربّين مليون دولار لكل واحد منهم.

وقال كلوني في حوار لمجلة “GQ” إنه في ذلك الوقت لم يكن لديه أسرة لينفق عليها، ولذلك شعر بالسعادة لإعطاء أموال لأصدقائه. وأضاف: “إن ما لديّ كان هؤلاء الأصدقاء، الذين ساعدوني بوسيلة أو بأخرى على مدار 35 عاماً”.

وأوضح كلوني الذي حصد لقب “رجل العام” لسنة 2020: “نحن مقرّبون للغاية، فكّرت في أنني إذا ما صدمتني حافلة وتوفيت سوف يكونون جميعاً في وصيتي، لذا لمَ الانتظار حتى أتعرض لحادث؟”.

وقال: “لقد كنت أفكر بأنني لن أتزوج ولن أنجب أطفالاً، سوف أعمل ولديّ أصدقاء جيدون، حياتي مكتملة وأنا بخير”. وأوضح: “ولكني لم أعرف كم كانت حياتي غير مكتملة حتى قابلت أمل، وكل شيء تغيّر. وشعرت أنه كان هناك فراغ كبير في حياتي”.

وأضاف: “لم أكن من قبل في وضع أشعر فيه بأن حياة شخص آخر أهم بالنسبة لي من حياتي، ولكن مع دخول شخصين آخرين صغيرين حياتي، تبدلت الأمور”.