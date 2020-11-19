نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 14 دقيقة مضت التعليقات على عبدو ياغي يفوز بامتياز بلقب The Voice Senior بموسمه الأول على MBC مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد ستة أسابيع من الطرب والمنافسات والأصوات الذهبية التي قدمت تجارب غنية على المسرح أعادت الزمن الجميل إلى الذاكرة وقدمت لحظات لا تنسى، تُوّج الفنان اللبناني عبدو ياغي من فريق ملحم زين باللقب ضمن الحلقة الختامية من برنامج “The Voice Senior” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر” وMBC5. وقد حصل ياغي على عقد مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”، لتسجيل أغنية.

وكانت المنافسة الأخيرة قد انحصرت بين ياغي وثلاثة أصوات ذهبية أخرى، هم سعاد حسن من فريق سميرة سعيد، فيصل الحلاق من فريق نجوى كرم، ميرفت كامل من فريق هاني شاكر، حيث كان على كل مدرب في القسم الأول من الحلقة اختيار صوت واحد ينقله معه إلى المرحلة الثانية وفيها يتم التصويت من خلال المدربين الآخرين، حيث يضع كل مدرب باستثناء مدرب الموهبة علامة على 100، ومن يحصل على أعلى النقاط يفوز باللقب، وبعقد تسجيل أغنية مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

كانت القلوب تخفق في لحظات انطلاق الحلقة الختامية من برنامج “The Voice Senior“، والأصوات الذهبية كانت جاهزة لتقديم وصلاتها الغنائية. كل مدرب لديه صوتين ذهبيين ينافس بهما آملاً أن يحقق اللقب من خلال أحدهما. وفيما دعت نجوى كرم فريقها إلى بذل كل ما بوسعه “لنكون أحلى صوت”، أشارت سميرة سعيد إلى أن “الجزء الأول من الحلقة سيفرض علي اختيار صوت واحد للمنافسة على اللقب”. وأعرب هاني شاكر “عن سعادتي بكما، ونتمنى لهذا الفريق الفوز”، وأمل ملحم زين “تحقيق إنجاز والوصول إلى اللقب”. وكانت البداية مع فريق سميرة سعيد، وتحديداً مع صفوان عابد ثم سعاد حسن، وقد نقلت معها سعاد حسن إلى القسم الثاني. بعدها كان الموعد مع فريق نجوى كرم، حيث غنى فيصل الحلاق تبعه عبد الرحيم صويري، ونقلت معها فيصل الحلاق. أما في فريق هاني شاكر، فقد تواجه عبد العزيز بن زينة وميرفت كامل، واختار هاني شاكر ميرفت لتمثله في المنافسة على اللقب، ثم فريق ملحم زين وكل من عبدو ياغي والحسين فضلاوي، ونقل معه عبدو ياغي.

وهكذا، اتضحت هوية الأصوات الأربعة التي تنافست في الجزء الثاني، على أن يتوج باللقب الحاصل على أعلى العلامات من ثلاثة مدربين، إذ لا يحق للمدرب التصويت للموهبة في فريقه. هنا، تذكر كل مشترك لحظة وصوله إلى البرنامج، ولحظة لفت له كراسي المدربين قبل أن يؤدي أغنيته الأخيرة في البرنامج.

وقبيل إعلان النتيجة، وقفت الأصوات الذهبية على المسرح ينتظرون مع مقدمي البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال وصول الظرف المختوم الذي يحمل النتيجة. وقد حصل عبدو ياغي من فريق ملحم زين على أعلى العلامات وتوج بالتالي بلقب الموسم الأول من “The Voice Senior“. وأشار ياغي إلى أن “الهدف من المشاركة في هذا البرنامج، كان تحريك الركود في حياتي الفنية، إذ أردت تحقيق نقلة نوعية”، لافتاً إلى أن “المسؤولية كانت كبيرة جداً منذ وقوفي لأول مرة على مسرح البرنامج، لكن التجربة بحد ذاتها جددت شبابي وأعطتني دفعاً إلى الأمام”.

وعلّق المدربون الأربعة على تجربة “The Voice Senior“، حيث قال ملحم زين “أنه رسالة إصرار وشغف على أن الموهبة لا يحدها العمر، وعبرت نجوى كرم قائلة “أنني تعلمت الكثير من الأصوات الذهبية في هذا البرنامج”، بينما وصفت سميرة سعيد التجربة بالرائعة لافتة إلى “أن الرهان لم يكن على روح المنافسة بل على روح المتعة والاحتفالية”. وقال هاني شاكر بأن “هذا البرنامج هو عيد لأنه سمح لنا بالاستمتاع بأصوات الأساتذة الكبار”.

وبعد تتويجه باللقب، ختم ياغي الحلقة بموال “إن العيون التي في طرفها حور” وأغنية “يا صلاة الزين” للراحل زكريا أحمد”.