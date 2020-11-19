رغم مرور 11 عاماً على وفاته.. لا يزال مايكل جاكسون يكسب الملايين كل شهر

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم مرور 11 عاماً على وفاة الأسطورة مايكل جاكسون إلا أن مجلة فوربس كشفت أن ملك البوب هو واحد من أكثر الفنانين مبيعاً في كل العصور، وحصل على مبالغ هائلة من أرقام ومبيعات الألبومات، ولا يزال النجم يكسب مبلغاً مذهلاً من المال كل شهر حتى بعد وفاته، فعلى مدار 40 عاماً من حياته المهنية، باع جاكسون أكثر من 750 مليون ألبوم. وهذا ليس بالأمر المفاجئ، حيث تشمل قائمة أعماله القياسية فيلم 1982 Thriller، الذي بيع منه 66 مليون نسخة حول العالم، و 1987 Bad، الذي باع 35 مليون نسخة حول العالم.

ووفقاً لـ Party Casino، لا يزال جاكسون يكسب 86.69 جنيه إسترليني كل دقيقة.

بينما تذهب هذه الأموال إلى ورثة جاكسون على الأرجح، إضافة إلى جمعيات مايكل جاكسون الخيرية الرسمية.

يذكر أن مايكل جاكسون صُنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعاً للأسطوانات في العالم بحجم مبيعات تقدر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، كما اُعتُبر أهم وأقوى نجم تأثيراً في مجال الموسيقى على مر التاريخ وأول شخصية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية 21 مرة على الإطلاق. جعلت منه أيقونة عالمية راسخة في الثقافة الشعبية العالمية لأكثر من أربعة عقود.

وتوفي ملك البوب في يوم 25 يونيو 2009 عن عمر ناهز الـ50 عاماً.