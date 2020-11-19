متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة التونسية لطيفة عن تفاصيل مبادرتها الجديدة “صوتك” بالاشتراك مع منصة Spotify لدعم الأصوات النسائية العربية معلنة أنه تم اختيار 13 صوتاً سيتم الإعلان عنها تباعاً.
وقالت لطيفة في رسالة للفتيات العربيات: “من تملك الموهبة يجب أن تنميها بالثقافة والدراسة والاستماع” مؤكدة في الوقت عينه أن الالتزام هو توأم روح الفن وبهما فقط تصل الموهبة للنجاح.
وأكدت لطيفة أنه لا يوجد شيء يمكن أن يوقفها عن الغناء، مشيرة إلى أنها ضحت بالكثير في حياتها مقابل الغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة التونسية: ضحيت بالكثير من أجل الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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