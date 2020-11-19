نجوى كرم تتألق بإطلالة شبابية في أحدث صورها

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نجوى كرم المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا جديدة لها من كواليس التدريبات التي عقدتها مع فريقها قبيل الحلقة الختامية من الموسم الأوّل لبرنامج “ذا فويس سينيور” على شاشة “ام بي سي”.

وتألقت نجوى كرم في صورها بإطلالة شبابية مميّزة فبدت كعادتها بغاية الأناقة، وسرقت الأنظار نحوها.

صور نجوى كرم نالت إعجاب الجمهور فحصدت آلاف الإعجابات (Likes) والتعليقات من المتابعين الذين أثنوا على جمالها ورقيها.

نفيد بالذكر أن النسخة العربية من The Voice Senior قدّمت أصواتًا غنائية فوق الستين احتفت بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج، وفاز باللقب في ختام البرنامج الفنان عبدو ياغي.