شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: محمود ياسين رفض ترشيحى لفيلم "الصعود إلى الهاوية" ولم يخبرنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة إنها كانت مرشحة لفيلم "الصعود إلى الهاوية" من قبل المخرج كمال الشيخ ولكن رفض الفنان الراحل محمود ياسين عندما علم أن الدور التى رشحت فيه هو دور عبلة ، ولم أعلم بذلك إلا بعد انتهاء الفيلم وعندما سألته عن السبب قال إننى مازلت فى بداية مشوارى وأحتاج أن يحبنى الناس ، ودور الجاسوسة سيجعل الناس تكرهنى، وكانت الفنانة مديحة كامل هى التى قدمت الدور وفى الحقيقة كانت رائعة.

وأضافت الفنانة شهيرة خلال لقاءها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة، محمود يس قدم حوالى ثمان أفلام وطنية وكان هو الفنان الوحيد الذى تذهب إليه الأعمال الوطنية كما شارك أيضا فى الكثير من احتفالات أكتوبر وكرم من قبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر .

وكان محمود ياسين توفي خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض ، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و "اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .

وأضافت الفنانة شهيرة خلال لقاءها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة ، محمود يس قدم حوالى ثمان أفلام وطنية وكان هو الفنان الوحيد الذى تذهب إليه الأعمال الوطنية كما شارك أيضا فى الكثير من إحتفالات أكتوبر وكرم من قبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر .