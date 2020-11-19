شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بتشان يطرح أغنية "فيك العبر" بالتعاون مع أيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان الشاب أحمد بتشان أغنية جديدة بعنوان "فيك العبر" بالتعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر، حيث نشر بتشان كليب الأغنية مساء اليوم عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من ألحان وتوزيع خالد عز، وكلمات أيمن بهجت قمر.

من جانبه، احتفل الشاعر أيمن بهجت قمر بطرح الأغنية عبر حسابه الشخصي على تويتر، حيث شارك جمهوره كليب "فيك العبر" معلقًا: "الأغنية دي اكتبت من عشر سنين ونزلت النهاردة واكتشفت أن كلامها يمشي على واحد كان صاحبي أيامها وما كنتش مخونة ولا اتخيل أبدًا أني لما أسمع كلامها النهارده افتكره أول واحد.. يالا نصيبه بقى".

من ناحية أخرى، وحقق أحمد بتشان نجاح بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.





وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس. أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

ويُعد أحمد بتشان من أشهر نجوم الشباب فى الفترة الأخيرة، وله العديد من الأغنيات الناجحة، مثل: "قابلتك امتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر"، وكل منها حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب".



بتشان في كليب فيك العبر