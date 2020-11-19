شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هدسون تغنى بـ"الكمامة" فى كواليس الموسم الثانى من "Truth Be Told".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كيت هدسون جمهورها ومعجبيها البالغ عددهم 12 مليون متابع على الأقل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو جديدة ظهرت فيه وهي تغني مع التزامها بإجراءات التباعد البدني في موقع تصوير الموسم الثاني من "Truth Be Told".

ومع عودتها للعمل خلال انتعاش إنتاج هوليوود مرة أخرى بعد إغلاق كاليفورنيا الصارم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، نشرت النجمة العالمية كيت هدسون مقطع فيديو مرحًا من موقع تصوير عملها الفنى الأخير في لوس أنجلوس.



الفنانة كيت هدسون

الممثلة التي ارتدت قناعًا لحماية نفسها والآخرين من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، صورت نفسها وهي تقف بعيدًا عن مكان تواجد بقية الممثلين وطاقم العمل، حيث كانت تغنى في الوقت الذي ظهر فيه العديد من الممثلين وطاقم العمل وهم يرتدون أقنعة ويجلسون على كراسي في الحديقة في منطقة عشبية أمام مبنى مكاتب طويل.



النجمة كيت هدسون

وتشارك كيت هدسون في الموسم الثاني من مسلسلTruth Be Told ، حيث تلعب دور الصديق المقرب لـSpencer's Poppy ، مضيف بودكاست، ومع ذلك، فإن صداقتهما تخضع للاختبار عندما تبدأ شخصية سبنسر تحقيقًا في جريمة ترتبط بها.

وفي وقت سابق، خطفت النجمة العالمية كيت هدسون الأنظار فى أحدث ظهور لها خلال تجولها فى شوارع لوس أنجلوس بصحبة شريكها داني فوجيكاوا وابنتهما رانى روز البالغة من العمر عامين، وفقًا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهدت النجمة العالمية البالغة من العمر 41 عامًا في إطلالة أنيقة، حيث كانت ترتدي تيشيرت أبيض بدون أكمام وبنطلون أسود، إلى جانب نظارة شمسية ووضعت قميصا ليموني على كتفيها.



صورة من فيديو نشرته كيت هدسون

كيت هدسون أكملت إطلالتها بمكياج هادئ، وحذاء رياضي، بينما كانت تدفع عربة الأطفال التي يوجد فيها ابنها الصغير راني روز وإلى جانبها يسير داني فوجيكاوا خلال استماعهما ببعض الوقت في لوس أنجلوس.