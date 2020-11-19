شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفنانين العراقيين يكشف حقيقة غياب العرض العراقي هاملت 1983 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال مؤتمر صحفي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وبحضور نقيب الفنانين العراقيين جبار جودى والمخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان، والمخرج فكرت سالم مخرج العرض كشف الوفد العراقي أسباب عدم حضور العمل فقال نقيب الفنانين العراقيين أن صناع العرض المسرحى "هاملت 1983" جاءوا للنقابة طالبين أن تكون هي حليفهم وداعمهم المادي ليتمكنوا من الذهاب والمشاركة بفعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وعلى الرغم من أن الوضع المادى في العراق ليس جيدًا، إلا أن النقابة استطاعت توفير 12 تذكرة سفر لصناع العرض المسرحى، بجانب بدل سفر مناسب لكل أفراد الفريق، بالإضافة إلى الحصول علي موافقة وزير الصحة العراقي لعمل تحاليل P.C.R مجانا لكل أفراد الفريق، ولكن كانت المفاجأة هي إصابة عدد من أفراد الفريق بفيروس كورونا المستجد منعتهم من السفر الي مصر وظلوا بالعراق.

وأضاف "جودى": "في رأيي الشخصي أن صناع العرض المسرحى خسروا بالفعل المشاركة ولقاء جمهور المهرجان"، بينما وجه مخرج العرض فكرت سالم اعتذارا مباشرًا لإدارة وجمهور المهرجان عن عدم المشاركة في الفعاليات، مشيرًا إلى أن فريقه قام بتحضير كل الإجراءات للسفر، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث أصيبت والدة إحدى الممثلين بفيروس كورونا ونقلت إلى العزل الصحي، وهو الأمر الذي لم يتحمله الشاب فذهب للقاءها، فأصيب هو الآخر بالعدوى. واستطرد "فكرت" أن بعد أيام توفت تلك السيدة، فذهب باقي أفراد الفريق لمواساة زميلهم، ليكتشف الجميع قبل السفر بأيام إصابة ثلاث أفراد من فريق العرض المسرحى، وهو الأمر الذي يستحيل معه السفر والمشاركة في المهرجان، وعليه أرسلنا اعتذارا إلكترونيا لإدارة المهرجان نخبرهم فيه بعدم استطاعتنا المجيء والمشاركة.

وقال "فكرت": "تلقيت اتصالاً من د. جبار جودى أخبرني فيه أن المهرجان يستحق أكثر من الاعتذار الإلكتروني، وبناء عليه سافرت على الفور حتى اعتذر بشكل مباشر ورسمي لإدارة المهرجان".

واختتم المؤتمر المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان مؤكدا أن الحفاظ على السلامة العامة هو الهدف والأولوية الأساسية لتلك الدورة، وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع د. جبار جودى والتوصل لهذا القرار الذي يأتى حفاظا على صحة كل الأطراف المعنية وأشار "الغرباوى" قائلا: "تقضي لائحة المهرجان بأن الفرقة المعتذرة عن المشاركة قبل 45 يوم من الافتتاح تحرم من المشاركة لمدة عامين متتالين، ولكن نظرا للظروف التي يعاني منها العالم، وتقديرا لمجيء المخرج بنفسه للاعتذار المباشر، وتأكيدا على أواصر الاحترام المتبادل بين المهرجان وشعب العراق سيتم التغاضي عن هذا الشرط، متمنين لأفراد الفريق الشفاء، ومنتظرين مشاركتهم في الدورة المقبلة من المهرجان"

وقال "فكرت": "تلقيت اتصالاً من د. جبار جودى أخبرني فيه أن المهرجان يستحق أكثر من الاعتذار الإلكتروني، وبناء عليه سافرت على الفور حتى اعتذر بشكل مباشر ورسمي لإدارة المهرجان".

واختتم المؤتمر المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان مؤكدا أن الحفاظ على السلامة العامة هو الهدف والأولوية الأساسية لتلك الدورة، وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع د. جبار جودى والتوصل لهذا القرار الذي يأتى حفاظا على صحة كل الأطراف المعنية وأشار "الغرباوى" قائلا: "تقضي لائحة المهرجان بأن الفرقة المعتذرة عن المشاركة قبل 45 يوم من الافتتاح تحرم من المشاركة لمدة عامين متتالين، ولكن نظرا للظروف التي يعاني منها العالم، وتقديرا لمجيء المخرج بنفسه للاعتذار المباشر، وتأكيدا على أواصر الاحترام المتبادل بين المهرجان وشعب العراق سيتم التغاضي عن هذا الشرط، متمنين لأفراد الفريق الشفاء، ومنتظرين مشاركتهم في الدورة المقبلة من المهرجان"