شكرا لقرائتكم خبر عن لقنته الشهادة.. شهيرة تكشف عن كلماتها أمام نعش محمود ياسين وسبب انهيارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة إنه بالرغم من تأهيلنا قبل وفاة محمود يس وذلك بسبب ضعف الأجهزة وكان هناك الكثير من المقدمات التى تؤكد أن حالته خطر إلا أنه عندما توفى كانت مفاجأة كبيرة وكان الخبر كالصاعقة، وحاولت رانيا ابنتنا أن تهون على ماحدث، وعن انهيارها أثناء نزول نعش الراحل محمود يس للقبر قالت انهرت لأنهم أنزلوا النعش دون أن يخبرونى أو ينتظرونى كى أودعه.

وأضافت الفنانة شهيرة أثناء لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة، عندما كان نعش الراحل محمود يس فى سيارة الإسعاف كنت معه وتحدثت إليه كثيرًا ولقنته الشهادة وقلت له "يا محمود أنا متأكدة أنك هتكون مبسوط ولما الملكين يجولك أوعى تتخض هيسألوك ٣ أسئلة وأنت هتعرف ترد عليهم وماتقلقيش علينا إحنا هنكون كويسين"، تحدثت إليه وكأنه جالس أمامى ومازلت أفعل ذلك إلى الآن.

وتابعت الفنانة شهيرة: هناك الكثير من رأوا رؤى جميلة له بعد وفاته، وأتذكر أنه من سنين طويلة قد رأى رؤيا جميلة فعندما كان نائمًا وجد شخصًا ينده عليه وقال له "محمود أقرى القرآن خمسين" وعندما أستيقظ كان لا يفهم معنى الرؤية وعندما سألنى قلت له أسأل قلبك فقال لى أشعر أن تفسيرها أن أختم القرأن خمسين مرة، وبالفعل ختمه فى ذلك الوقت خمسين مرة وبعد ذلك ختمة كثيرًا.