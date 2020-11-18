جو الخولي يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة اللبنانية: “الإعلام اللبناني يعاني أزمة في أخلاقيات المهنة”

حوار – بتجــــــــرد: من مناطق الحرب في لبنان وسوريا، إلى تغطيات الانتخابات التاريخية في أميركا ومصر وليبيا واليمن، تنقل الصحافي جو الخولي

من الميدان إلى الاستديو، وعلى مدى ١٧ عاما تنوعت خبرته مع تنوع غرف الأخبار التي عمل بها بين قنوات محلية وفضائيات عالمية، الأمر الذي أكسبه مهارات عدة في جوانب الصحافة المتعددة بين التقليدي والإعلام الرقمي. ومنذ تخرجه من كلية الصحافة في جامعة جورج تاون، شغل منصب مدير الإعلام والشؤون العامة لأول قمة رقمية عالمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما دفعه إلى التركيز على أخلاقيات المهنة وصناعة الخبر.

حاليا هو مذيع الأخبار في قناة الحرة في واشنطن، يتحدث عن أسباب مغادرته لبنان ورأيه في صناعة الصحافة اللبنانية في حوار خاص لموقع “بتجرّد”:

تركت لبنان بعد مسيرة ناجحة كصحافي ومراسل. لماذا اخترت اتخاذ هذه الخطوة؟ وما هو شعورك حيال ذلك عندما تلتفت إلى الوراء؟

كنت محظوظًا بالعمل في أفضل ثلاث قنوات تلفزيونية في لبنان ، بدءًا من الجديد ، ثم LBCI ، وMTV التي تركتها عام 2011 لمتابعة مسيرتي في الخارج ، والتي قادتني إلى Sky News Arabia في أبو ظبي ثم انتهى بي المطاف إلى حيث أنا اليوم في قناة الحرة في واشنطن. بمكنني القول إنني تعلمت المهنة من أساتذتي في تلفزيون الجديد. أنا مدين لهم بالثقة التي وضعوها في شاب كان يبلغ من العمر 19 عامًا حينها ليكون مراسلًا إخباريًا. تعلمت الكثير من غسان حجار ، محرر الأخبار آنذاك ، ومريم البسام ، مديرة قسم الأخبار. وبعد نحو عشر سنوات ، وصلت إلى نقطة شعرت فيها أن المنافسة غير عادلة في لبنان. شهدت انخفاضًا في جودة الصحافة والمراسلين ومقدمي الأخبار. لذلك قررت أن أدفن البلد والوظيفة وأترك ​​كل شيء ورائي لأبدأ من الصفر في الخارج. أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح. لأنه بعد عشر سنوات من تغطية الأخبار المحلية ، لم يكن هناك مكان للنمو مهنيا في المناخ السياسي اللبناني الحالي. كنت متعطشا للتغطيات الإقليمية والدولية ، وهو ما قمت به بين مصر واليمن وسوريا وتركيا والولايات المتحدة. للأسف مهنة الصحافة في لبنان كانت ولا تزال ملوّثة.

ماذا تقصد؟

أعني أننا بحاجة إلى التركيز على العقول وليس المظاهر والجمال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصحافة. نحن بحاجة إلى تركيز أكثر على الفكر والأفكار. لا يزال هناك دور كبير في مجتمعاتنا للصحافيين، الآن أكثر من أي وقت مضى وسط وسائل التواصل الاجتماعي حيث تنتشر الأخبار المزيفة ونظريات المؤامرة كالنار في الهشيم. الصحافيون ليسوا فقط من أجل المظهر. إذ أن الدور الأساسي للصحافيين يتمثل في التحقق من الحقائق. وفي صميم مسؤولياتهم الدستورية، يعمل الصحافيون على مراقبة المسؤولين والحكومات والمؤسسات في السلطة. عندما يكون هناك احتمال لفشل المؤسسات الأخرى ، يكون للصحافيين دور محدد وحيوي في المجتمع. نحن “مراقبون ملتزمون” ولسنا متلقين للمعلومات التي يريد السياسيون أن نغطيها لهم. على الصحافي أن يحقق في كل شيء ، وليس فقط ما لا يتوافق مع آرائه السياسية.

يبدو أن لديك سلوكًا عفويا وتفاعليا على الهواء. عدد من المتابعون لاحظوا وعلقوا على ذلك، فكيف طورت هذه المهارة ، ولماذا تعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتقديم؟

عندما بدأت مسيرتي المهنية لأول مرة عام 2003 ، اعتقدت أنه يجب أن أكون ضمن “فئة مذيع الأخبار أو المراسل” التي نشأت وأنا أتابعها. هذه الفئة كانت تتمثل بشخصية جامدة للغاية: إذ يجب أن تكون من سن وشخصية وخبرة معينة. وعليك أن تقلد مارسيل أو أن تكون مثل جورج. ثم أدركت أن الأمر خاطئ. ويجب أن أعطي أوكتافيا نصر ، مذيعة CNN السابقة ومدربة الإعلام ، الفضل في مساعدتي على إدراك أن “امتلاك شخصية” ما، بعيد كل البعد عن احتضان هويتك الخاصة. أدركت الآن أنه لا يوجد سوى نسخة واحدة مني أو منك ، لذلك دعونا نقبل من نحن ونتواصل بشكل مباشر وصريح مع الجمهور الذي يشعر بصدقية المذيع.

علاوة على ذلك ، كشفت وسائل التواصل الاجتماعي النقاب عما هو مزيف وما هو حقيقي. الشفافية مهمة في عملنا عندما نعرض عملنا بحيث يمكن للقراء أو المشاهدين أن يحكموا بأنفسهم. تعلمت أن أخبر الجمهور بما أعرفه وما لا أعرفه من دون التظاهر. الشفافية تشير إلى احترام الصحافي للجمهور. دعونا نسمح للجمهور بالحكم على صحة المعلومات.

المشهد الإعلامي في لبنان مختلف تمامًا عن المشهد الأمريكي من خبرتك في كليهما ، وهو أكثر أخلاقية من منظور مهني ، وإلى أي مدى تعتقد أن صناعة الأخبار تعتمد على بيئتها؟

الصحافة في الولايات المتحدة أكثر أخلاقية من تلك الموجودة في لبنان. فالأعمال الإخبارية تعكس بيئتها: بينما تتمتع وسائل الإعلام اللبنانية بهامش حرية أوسع من نظيراتها في البلدان المجاورة ، فإن الصحافة اللبنانية تعكس قيود النظام الطائفي التي تهيمن على البلاد. الطائفية ، والتمييز العنصري ، وعدم احترام كرامة الناس وخصوصيتهم ، والاستخفاف الصارخ بالدقة… كلها عوامل تثقل كاهل الإعلام اللبناني. لقد شاهدنا جميعًا كيف لم يحترم الصحافيون ضحايا انفجار أغسطس ، حيث كان الصحافيون يعاملون كلب الخدمة التشيلي كما لو كان حيوانًا أليفًا ، لذا فقد قللوا من أهمية المهمة. لم يحترموا قدسية الرسالة الصحافية لأنهم كانوا مهتمين بالسبق الصحفي. كما أتذكر عندما كانت جويل بو يونس ، مراسلة OTV ، متحيزة وغير مهنية أثناء الثورة. تبدأ المشكلة هنا بالنية التي كانت لديها والأداء على الهواء. لقد فقدت أعصابها. يجب ألا يفقد الصحافي أعصابه أبدًا على الهواء. كانت تتصرف بطريقة بعيدة عن أخلاقية المهنة. الطريقة التي وبخت المتظاهرين كان شيئًا لم أره من قبل. كان لديها أجندة سياسية للدفاع عن انتمائها السياسي. ومع ذلك ، فإن “جمعية الصحافيين المحترفين” تنص بوضوح على أن وظيفة المراسلين هي “دعم التبادل المنفتح والمتمدن لوجهات النظر المختلفة، حتى الآراء التي يجدونها بغيضة”.

علينا أن نتذكر أن الذي يجعل مصدرًا إعلاميًا ذا مصداقية هي الموضوعية وتدقيق الحقائق والحياد والدقة. في لبنان ، لا يفكر معظم الصحافيين في التحقق من الحقائق والبحث عن الوثائق، وبالتالي ليسوا موضوعيين وينتهي عمل البعض منهم بأقل قدر من الدقة.

يجب أن أذكر أنه في الولايات المتحدة ، هناك فوكس نيوز. وهي قناة لا تتمتع بأخلاقية المهنة مثل قنوات الأخبار الأخرى. وهناك دراسات إعلامية كثيرة تنتقد فوكس نيوز.

لقد شهدنا سيلًا من الأحداث المتسارعة هذا العالم في الداخل والخارج. كيف تحافظ على سلامة صحتك العقلية والنفسية؟ ما الذي يساعدك على البقاء قويًا وصحيًا خلال هذا الوقت الصعب؟

كان عام 2020 ولا يزال عامًا مجنونًا. من المؤكد أن تغطية القصص والحروب المحزنة لها تأثير على صحتنا العقلية وحياتنا الشخصية. تعلمت المشاركة في أنشطة إبداعية خارج الاستوديو أو الميدان. أنا أستمتع بالرسم والطبخ. كلا النشاطين أعتبرهما علاجا بالنسبة لي. لكن هواية الرسم بالأكريليك يريحني منذ العام 2001 ويأخذني إلى عالم آخر حيث أكون مع أفكاري فقط. حتى أنني عرضت بعضا من لوحاتي في عرض فني في مسرح هوارد في واشنطن عام 2017.

والأهم من ذلك ، أنا أتأمل كثيراً. التأمل علمني أن أسمح لنفسي ولمن حولي بالحرية في أن يكونوا على طبيعتهم. مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام ممكن أن تكون تخلق جوا ساما لنا كبشر لأنها مرتبطة بالشهرة التي ترتبط بعملية إرضاء الناس المستمرة وهو أحد الأسباب الرئيسة للصراع الداخلي والاكتئاب والتوتر. من خلال التأمل والقراءة ، تعلمت العمل على نفسي وحماية صحتي العقلية من البيئات السامة أو الأشخاص السامين.

يعلم كل من يعمل في مجال الأخبار أن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً. هل تجد الوقت لمتابعة أي مشاريع شخصية أو مهنية أخرى؟ ما هو أكثر شيء تحب أن تفعله عندما لا تكون على الهواء؟

إن العمل كمراسل ومذيع أخبار يستغرق وقتًا طويلاً بالفعل. لكنني دائمًا أجد الوقت لمتابعة مشاريع شخصية أخرى. إلى جانب أعمالي الفنية ولوحاتي، ما زلت أعمل عن كثب على استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شركتي Wyes Media حيث أركز على الاستشارات الإعلامية. بعد تخرجي من جامعة جورجتاون عام 2017 ، وبعد 17 عامًا في الصحافة وعلوم التواصل ، أدركت أهمية التواصل من خلال الكلمات. أحاول التركيز على مدى أهمية الكلمات التي تختارها في تواصلنا مع الآخرين. وقبل شهرين ، تلقيت شهادة من دورة بعنوان “تقنيات علم التواصل من خلال الكلمات”.

هدفي هو التدريس والمشاركة في ورش العمل لتدريب الآخرين على التحدث واختيار الكلمات بوعي ووضوح وإيجاز وممارسة الاستجابة بدلاً من الرد. أنا منخرط حاليا في تأليف منهج دراسي يساعد الآخرين على التحدث بطريقة لبقة وصادقة ومفيدة. لهذا السبب أنشأت قناة على Instagram تسمى “NonAggressive Communication” ، حيث أشارك منشورات عن تحسين مهاراتنا لتعميق جودة محادثاتنا أو تغيير نهجنا في التواصل نحو الأفضل. هدفي هو تدريب الآخرين على اكتشاف كيف يمكن للغة التي نستخدمها لتقوية علاقاتنا ، وبناء الثقة ، ومنع السجالات العقيمة. لهذا السبب أعرّف عن نفسي على أنني خبير في علم التواصل وأدوات اللغة.

كبشر ، نحن مدينون لأنفسنا وللآخرين بالبقاء مشاركين ف التواصل عبر الاستماع والتعبير عن أنفسنا حتى يتمكن الآخرون من الإصغاء إلينا.

لديك تجارب متنوعة في وسائل الإعلام ودول عدة حتى الآن. ما هي رؤيتك لمستقبلك وأين ترى نفسك بعد 5 أو 10 سنوات؟

أرغب دائمًا في ممارسة مهنة لها جانب إبداعي. لست مضطرًا للتركيز على المكان الذي أريد أن أكون فيه بعد خمس سنوات. بدلاً من ذلك ، أود أن أركز على المسار الذي أود أن أسلكه. ليس من المهم بالضرورة “أين” أريد أن أكون ، لكن من هو “الشخص”الذي أريد أن أطوره على طول هذا الطريق. فأنا منفتح على تطوير الذات أينما أكون.

في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 ، كنت أحد المتحدثين في جلسة الطاولة المستديرة الرقمية الوطنية حول “مكافحة الأخبار الزائفة” في “نيوزيام” حيث اجتمع أكثر من 130 من القادة والمبتكرين وصانعي السياسات الرقميين لإجراء مناقشة موجهة نحو الحلول في مكافحة التضليل الإعلامي. لذلك من الناحية المثالية ، أود أن أرى نفسي أشارك في هذا النقاش ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي. إذا أرى نفسي منخرطًا في المزيد من ورش العمل التي تركز على مهارات التواصل غير العدواني ، وأود أن أدرس هذه المادة في الجامعة في مرحلة ما لأن هذا هو ما يربطنا كبشر. مع زيادة التكنولوجيا ، مواقع التواصل تجعل من السهل التواصل مع بعضها البعض ولكنها أيضًا تبدأ حربا سيبرانية وتنشر التضليل عبر المنصات الرقمية. لذلك بغض النظر عن المناخ السياسي في جميع أنحاء العالم ، من الضروري تحديد الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة بشكل نهائي وحاسم في وقت مبكر. لذلك يعود الأمر إلى البشر لإصلاح الطريقة التي نتواصل بها لتقليل الضرر الذي نحدثه عندما نتواصل بعنف. أنا جاد جدًا في عملي كصحافي ومقدم أخبار ، لكنني أعتقد أن لدي مسؤولية في تحويل هذه الوظيفة إلى شيء مرتبط بالإعلام الرقمي لاكتشاف الوسائط المضللة.