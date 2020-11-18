جورج كلوني يرد الجميل لأصدقائه.. منح كل منهم مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأمريكي جورج كلوني، منحه 14 من الأصدقاء المقربين له مليون دولار لكل منهم.

وأعلن كلوني خلال حوار مع مجلة "GQ"أنه "في وقت ما لم يكن لديه عائلة لتنفق عليه، ولذلك شعر بالسعادة بمنح بعض أصدقائه أموالا".



وأوضح أن الأصدقاء هم من ساعدوه عندما كان بحاجة إليهم، مشيراً إلى أنه اقترض منهم االكثير من المال عندما لم يكن لديه أي مال بل وكان يعيش في منازلهم أحيانا.

وقال إنه دعاهم إلى عشاء في يوم ما وسلم لكل منهم حقيبة بها مليون دولار نقداً.

وأكد أنه لولا مساندتهم ما كان ليصل إلى ما وصل إليه الآن، كاشفا أنه كان يفكر في كتابة عددا منهم في وصيته ليحصلوا على بعض الأموال، لكنه فضل أن يمنحهم المال قبل وفاته.