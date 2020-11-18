رنا سماحة تطرح أغنيتها المصورة الجديدة "أوبا"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة المصرية الشابة رنا سماحة أحدث أغنياتها المصور والتي تحمل عنوان «أوبا»، عبر قناة الشركة المنتجة للعمل على اليوتيوب.
الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج بتول عرفة.
وتدور أحداث الأغنية المصورة حول سوء تفاهم تقع فيه البطلة عندما تتلقى إعترافاً بالحب من شاب يعجبها فتطير فرحاً غير مصدقة، ولكنها تكتشف في النهاية أنه أرسل لها رسالة الإعتراف بالخطأ.
يشار إلى أن رنا سماحة طرحت مؤخراً ألبوم «7 رجالة»، والذي يضم 10 أغاني وهي: خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، إسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك.
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