شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ لـ عمرو دياب:" عملتلك حاجة جديدة"..والهضبة يرد: أنا جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الهضبة عمرو دياب عن ألبومه الجديدة، وعما إذا أنتهى منه أم لا؟، حيث غرد تركى آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، قائلا:"حبيبي الألبوم اتقفل ولا لسه.. في حاجه جديدة عملتها النهاردة سميتها محسود ... ياريت تسمعها ورأيك يا كبير".

ويرد عليه الهضبة، قائلا:" أنا بتفائل دايماً بالأغاني اللي بتبعتها في الآخر، ويالا بينا أنا جاهز على التنفيذ"، ثم يرد عليه تركى قائلا:" حصل ياكبير خالد عز هيتواصل معاك حالا ".









كما وجه الفنان عمرو دياب تحية وشكر للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على "تويتر" وذلك بعد مساندته للمنتج الفني حمادة إسماعيل أحد أصدقاء الهضبة المقربين.

وخضع حمادة إسماعيل لعملية جراحية طارئة في مدينة نيويورك بعد تعرضه لوعكة صحية هناك، ونشر الهضبة صورة تجمع آل الشيخ وحمادة إسماعيل وعلق عليها قائلًا : "نعم الأخ والصديق في وقت الشدة .. شكرًا أبو ناصر".

وكان الهضبة قد دعم من قبل صديقه المنتج الفني حمادة إسماعيل فور انتشار خبر أزمته الصحية، وقام عبر حسابه الرسمي في تويتر بإعادة نشر تغريدة تركي آل الشيخ، والتي جاء فيها:"يجري أخي وصديقي الأستاذ محمد إسماعيل عملية جراحية حساسة الآن في نفس المستشفى ادعوا له بنجاحها وبالشفاء"، وعلق عمرو دياب:"اتمنى لصديقي حمادة اسماعيل الشفاء العاجل".

ثم عاد عمرو دياب ونشر صورة أخرى تجمعه بحمادة إسماعيل عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق عليها قائلًا: "حمد الله على السلامة ياصاحبي".

كان الهضبة قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "الجو جميل" وهي من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس أمير محروس.