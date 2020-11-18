شكرا لقرائتكم خبر عن صوفينار: انفصلت عن زوجي بسبب حبه للستات وكان بيبص لغيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الراقصة صوفينار، إنها تركت زوجها الأول بسبب حبه للستات، حيث علقت قائلة: "سيبته علشان العيب اللي كان فيه موجود في 99% من الرجالة، وهو إنه بيحب النسوان".

وأضافت أثناء حوارها مع المذيعة أميرة بدر قائلة: "لما كنت بمشى معاه الرجالة كلهم كانوا بيتفرجوا عليا، وهو بيتفرج على ستات تانية".

وقامت الراقصة صوفينار مؤخرًا بجولة على مركب فى نيل أسوان، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، استعدادًا لمشاركتها فى إحياء حفل زفاف هناك .

وأظهرت صوفينار، حبًا شديدًا لمشهد النيل فى أسوان، وظهرت "لايف" عبر صفحتها بفيس بوك، لترصد جمال النهر فى محافظة أسوان، والمشهد الجمالى للمحافظة القابعة أقصى الجنوب، وأشادت صوفينار فى الفيديو بمشهد النيل فى أسوان، قائلة :" النيل مختلف جدًا فى أسوان جميل خالص".