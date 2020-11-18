شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إم تى إم وهاني الدقاق يطرحان أغنية "قبل مامشى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق إم تى إم المكون من تاكى ومايكى أغنية جديدة تحمل اسم "قبل مامشى" تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع هانى الدقاق عضو فريق مسار إجبارى وهى من كلمات وألحان تاكى، وتوزيع محمد الفارة، وإخراج أحمد البندارى، تم تصوير الأغنية بأحد القصور في الشيخ زايد، وهذا الكليب ليس الأول الذى يتعاون فيه فريق إم تى إم مع فريق مسار إجبارى، حيث تعاون فى فيديو كليب سابقا بعنوان "كائن فضائى" وحقق نجاح كبير .

وتقول مطلع الأغنية: إيه السبب كل يوم مشكلة بيننا تقلب بنكد مش زي الأول بنضحك بس من جوانا مش عايزين نطول فين اللي جمعنا عشان نكون واحد استسلمنا للسكون والوعود تاهت حاسس إني جنبك بس بعيد عنك بعيد عنك تعبت من المحاولة والمقاوحة والمناهدة وبعد كل خناقة بسامحك والأمور بتهدى بس بقول لنفسي يابني مهما الوقت عدى مهما الوقت عدى مفيش حاجة بتستخبى مش عارف أكدب ولا أسكت مش عارف اكتب ولا أشطب عايز أمشي بس خايف أرجع أندم على اللي بيننا نفسي أغمض عيني وأفتح وأنسى كل كلمة من ناحيه أخرى طرحت فرقة MTM مؤخراً ألبومها الغنائى الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، ضم 8 أغنيات مختلفة، ظهرت جميعها بشكل فيديو كليبات "ليريكال"، منها "مسرحية"، "نوتى بوى"، "مش ندمان"، و"شكرا يا حبايبى".

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