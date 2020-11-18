شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عبد الرحمن تعلن شفاءها من فيروس كورونا: الحمد لله بقيت سلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، شفاءها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أعلنت إصابتها به منذ عدة أيام، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابقة، حيث كتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، لتعلن سلبية تحاليلها الأخيرة.

وقالت سارة عبد الرحمن: "بطمنكم أنى الحمد لله بقيت سلبي كورونا وبدأت أهو أرجع للحياة واحدة واحدة، الموضوع بصراحة مكانش سهل خالص بس الحاجة الوحيدة اللي هونت عليا هي سؤالكم ودعواتكم، وشكر خاص جدًا للدكاترة اللي من غيرهم ماعرفش كانت ها تعدي إزاي، ربنا يقوي الكل وميحرمش حد من حبايبه".

سارة عبد الرحمن

وكانت قد أعلنت عبد الرحمن يوم 4 نوفمبر الجاري، عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث كتبت : "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف، يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".