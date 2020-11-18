شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يستعيد ذكرياته بصورة كلاسيكية أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أسطورة السينما الهندية والعالمية أميتاب باتشان، على استعادة ذكرياته بصورة من دولاب الذكريات، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة يظهر من خلالها وهو يرتدي بدلة باللون الأبيض وهو يقف أمام إحدى السيارات الفارهة والتي تبدو وكأنها جزء من جلسة تصوير خضع لها آنذاك على شواطئ مدينة مومباي في الهند.

وكان قد وأعلن أميتاب باتشان، منذ فترة عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة"، مؤكداً على مشاركته فى تصوير الموسم الـ12 من حلقات برنامج KPC من منزله إثر جائحة كورونا المستمرة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا فى يوليو الماضى، وكتب أميتابتشان على حسابه بموقع إنستجرام قائلا "لقد بدأت العودة إلى العمل بتصوير الموسم الـ12 من برنامج KPS.