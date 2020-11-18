"150 سنة مسرح".. أول مناظرة بمهرجان شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت اليوم، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مناظرة بعنوان "150 سنة مسرح".

المناظرة أدراها الفنان الكبير محمود الحديني، وتحدث من خلالها المخرج عمرو دوارة، ودكتور سيد علي إسماعيل.

وقال الفنان محمود الحديني أن هذه المناظرة تعد الأولى من نوعها، خاصة أنها تدور حول قضية ريادة يعقوب صنوع للمسرح المصري.

وأكد دكتور سيد على إسماعيل أن الأدلة والوثائق الصحفية والرسمية، تؤكد أن يعقوب صنوع لا علاقة له بتأسيس المسرح المصري.

أقيمت المناظرة بحضور الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، دكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، دكتورة إنجي البستاوى مدير المهرجان، دكتور مصطفى سليم، الناقد محمد الروبي، والكاتب الصحفى يسرى حسان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح.