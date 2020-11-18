هكذا هنأ عاصي الحلاني شعب المغرب بذكرى عيد الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان عاصي الحلاني، على توجيه التهنئة للشعب المغربي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

ونشر الحلاني، صورة له وهو يحمل علم المغرب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "‏كل عام والمملكة المغربية حرة مستقلة.. أدام الله على الشعب المغربي الحبيب نعمة الأمن والأمان ودوام الأستقرار والازدهار الدائم بإذن الله".

يذكر أن المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًّا يوم 4 نوفمبر الجاري على مسرح النافورة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29.