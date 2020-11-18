أحمد حلمي يكشف عن هدية محمد حماقي له في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشف الفنان أحمد حلمي، عن الهدية التي تلقاها من الفنان محمد حماقي بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر حلمي، الهدية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في هدايا كده ممكن تجيلك من ناس عشرة عمر، وصحاب وأخوات من كتر جمال الهدية.. صعب أوي توصفها.. هدية فنية من صوت أخويا الفنان حماقي".
وأضاف : "في عيد ميلادك الجاي يا حماقي همثلك حتة أو حتى هضربك شقلباظ".
يذكر أن أحمد حلمي من مواليد 18 نوفمبر 1969، وكانت بدايته في التلفزيون من خلال برنامج "لعب عيال" 1998، ودخل عالم التمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم" عبود على الحدود" 1999، وبعدها انطلقت مسيرته الفنية.
شارك أحمد حلمي في أكثر من 25 فيلما، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة، وحصل على عدة جوائز من أبرزها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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