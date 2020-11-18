عبر حسابه بتويتر.. نبيل الحلفاوي يضع التشكيل الأمثل للمنتخب الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على وضع التشكيلة الأمثل للمنتخب الوطني المصري، في مباراياته القادمة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وكتب الحلفاوي: "محمد صلاح (الشحات) جناح أيمن، وتريزيجيه (شريف) جناح أيسر، وأحمد حجازي قلب دفاع والنني في الوسط ومعهم فريق الأهلي مطعما بعبدالله جمعة ومصطفى محمد أو فريق الزمالك مطعما بالشناوي وقفشة" .
يذكر أن، المنتخب المصري، حقق فوزًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا، وكان قد حقق الفوز في المباراة الأولى بالقاهرة بنتيجة هدف دون مقابل.
ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة من مباراتيه المقبلتين لضمان التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، حيث سيلتقي في الأولى مع كينيا خلال شهر مارس القادم، على أن يواجه جزر القمر في الجولة الأخيرة.
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