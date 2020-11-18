"وحش كاسر".. محمد صبحي يطالب الفنانين باحترام عقل الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : قال الفنان محمد صبحي، إن الجمهور يعد "وحش كاسر"، مطالبا أصدقاءه الفنانين باحترام عقل الجمهور. وكتب صبحي، عبر حسابه على فيسبوك: "الجمهور وحش كاسر.. لا يرحم.. فإذا احترم الفنان فعلى الفنان أن يحترمه ويحترم عقله" . يذكر أن، الفنان محمد صبحي ، أعلن مؤخرا عن وفاة شقيقته نجوى عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال- شريف- سناء- سلوى - مجدي.. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوى صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة".

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