محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرص الفنان خالد سليم، على تهنئة الفنانة أنغام وصناع ألبومها الجديد "مزح" بعد طرحه مؤخرا على يوتيوب. وكتب سليم، عبر حسابه على إنستجرام: "ألف مبروك لحبيبتي الغالية أنغام على الألبوم الرائع مزح.. متألقة دايماً كعادتك". وأضاف :" مبروك للمبدع تركي آل الشيخ.. نجاح أغنية لايقين، والملحن الرائع سهم.. ومبروك لكل المشاركين اللي أبدعوا في هذا الألبوم المميز". يذكر أن، ألبوم "مزح" يحتوي على عدد من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".

كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم يهنئ أنغام على ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.