أمير طعيمة يوجه رسالة لحمادة إسماعيل بعد خضوعه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على توجيه رسالة للمنتج الفني حمادة إسماعيل، بعد خضوعه لعملية جراحية. ونشر طعيمة، صورة تجمعهما عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏صاحبي الجدع وأخويا الكبير .. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبي". يذكر أن، المنتج الفني حمادة إسماعيل تعرض مؤخرا لأزمة صحية، دخل على إثرها إحدى المستشفيات ليجري بها عملية جراحية.

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