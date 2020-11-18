أصيب بسرطان في الظهر وحصل على 3% في الثانوية العامة.. حكايات أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، الموافق اليوم 18 نوفمبر، ويعتبر "حلمي" من أشهر نجوم الكوميديا.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم حكايات أحمد حلمي:

الثانوية العامة

أول سنة له في الثانوية العامة حصل على 3% فقط، وأعادها مرة أخرى وحصل على 24%، وفي السنة الأخيرة حصل على 50% ، ووصف هذا المجموع بأنه حتى لا يؤهله للالتحاق بالنار

حلمي ظل يبحث عن أي كلية تقبل من 50%، فقرر الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة الذي يؤهله لكي يصبح مساعد ضابط بالقوات المسلحة ، ولكنه خاف من الاستمرار به، وبعدها التحق بكلية التربية الموسيقية وقام بشراء عود وتم تدريبه من قبل مدرس صديق والدته وتعلم عزف أغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم في 3 شهور.

وأنهى حلمى حديثه عن اختبارات معهد الموسيقي بأنه قرر أن يغني في الاختبار أغنية " طلع البدر علينا " حتى لا يتم رفضه مشيرا إلى أنه أنهى الأغنية فضحكت اللجنة عليه، وبعدها غادر اللجنة وفوجئ بقبوله في المعهد بسبب توصية من قريبة له.

تعرض للضرب في الطفولة

كشف الفنان أحمد حلمي، عن تعرضه للضرب المبرح وهو شاب صغير رغم احترافه رياضة قتالية.

وقال "حلمي"، في لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الفنانة إسعاد يونس، إنه حصل على الحزام الأسود في لعبة "الكاراتيه" وخلال عودته من النادي للمنزل دخل في معركة مع أحد أصدقائه.

وأضاف، قائلًا: "كنت راجع فرحان من النادي.. وماشي مع واحد صاحبي عامل مشكلة مع شخص ضخم جدًا وأنا معرفش، شاف الواد فضربه بالبونية، وقلت يا كابتن في إيه؟، قلت هيخاف من الحزام الأسود، فضربني بالكف على وشي وكومني على الأرض".

معجب يرسم صورته على رأسه

نشر الفنان أحمد حلمي عبر استوري حسابه على "إنستجرام"، صورة لأحد المتابعين، الذي رسم صورته على رأسه من الخلف، وعلق أحمد حلمي مازحا: "نعيما يا حامد.. اعتبرنى عينك اللى فى قفاك".

مرض السرطان

تعرض الفنان أحمد حلمي للإصابة بمرض السرطان، بعد إصابته بورم سرطاني في الظهر، عام 2014، بالصدفة خلال مرافقته لزوجته الفنانة مني زكي خلال رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

قرر حلمي إخفاء خبر مرضه عن الإعلام والمحيطين به، وأصر على مواجهة المرض، وإجراء جراحة خطيرة لإزالة الورم، ولم يكشف عن مرضه إلّا بعد انتهاء مراحل العلاج بالكامل وإعلان شفائه، وعاد لمواصلة العمل الفني

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.