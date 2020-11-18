مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يبدأ عرض أفلام برنامج "تجريب" عبر الإنترنت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - بدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم الأربعاء عرض سلسلة من أفلام برنامج "تجريب" عبر شبكة الإنترنت، لدعم وتقديم مجموعة من المواهب الصاعدة في السينما السعودية الجديدة،

مهرجان البحر الأحمر ثيدعم المواهب السعودية

العروض ستقام عبر شبكة الانترنت ضمن خطة إدارة المهرجان لتعويض عدم افتتاح الدورة الأولى بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ويستهدف برنامج عروض تجريب منح صناع الأفلام الحرية للخروج بأفلام لا تخضع إلى أي قيود أو أطر فنيّة، ويسمح للمبدعين منهم بإطلاق العنان لخيالهم وتصوير كل ما يريدون. لن يشعر صنّاع الأفلام المقبولين في البرنامج بأي شعور بالوحدة حيث سيجدون أنفسهم محاطين بمن يشاطرهم نفس الشغف والميول.

وسيتم عرض أحد عشر فيلمًا عبر الإنترنت على مدار أسبوعين، حيث ستبدأ العروض من اليوم 18 وحتى 30 نوفمبر الجاري وسيتم إتاحة كل فيلم للعرض لمدة أسبوع واحد.

ويضم جدول العروض التالي:

الأربعاء 18 نوفمبر، الخامسة مساءً – عار إخراج عبدالله البن حمضة

الأربعاء 18 نوفمبر، التاسعة مساءً - 101 طريقة عمل جوازك إخراج قمر عبدالملك

السبت 21 نوفمبر، الخامسة مساءً – صورة لا ذاتية إخراج أسعد بدوي

السبت 21 نوفمبر، التاسعة مساءً – في حضرة القمر إخراج لولوة الدهيمي

الإثنين 23 نوفمبر، الخامسة مساءً – ودقت الساعة إخراج أيمن العلي

الإثنين 23 نوفمبر، التاسعة مساءً – القاري إخراج أحمد الحساوي

الأربعاء 25 نوفمبر، الخامسة مساءً – نفور إخراج موضي الزامل

الأربعاء 25 نوفمبر، التاسعة مساءً – نفس إخراج رزان الصغير

السبت 28 نوفمبر، الخامسة مساءً – تذكرني إخراج محمد حماد

السبت 28 نوفمبر، التاسعة مساءً – لون الغروب إخراج حيدر داوود

الإثنين 30 نوفمبر، الخامسة مساءً – محطة الشمس النائمة إخراج أنهار سالم

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