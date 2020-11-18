أجاب الهضبة عمرو دياب، على تدوينة خاصة بمعالي المستشار والشاعر تركي آل الشيخ، في سؤال الأخير عن أغنية جديدة قد كتبها لألبوم دياب الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
قام تركي بسؤال دياب عن ألبومه، قائلاً:"حبيبي الألبوم اتقفل ولا لسه، في حاجة جديدة عملتها النهاردة سميتها محسود ياليت تسمعها ورأيك ياكبير"، ليجيبه دياب قائلاً:"أنا بتفائل دايماً بالأغاني الليبتبعتها في الاخر، ويالا بينا انا جاهز ع التنفيذ".
يذكر ان آخر كتابات تركي مع دياب، كانت من خلال أغنية "مالك غيران"، لحن فلكلور، واكن قد طرحها دياب خلال أغسطس الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بأغنية "محسود".. تركي آل الشيخ ينضم إلى ألبوم عمرو دياب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.