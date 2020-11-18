بأغنية "محسود".. تركي آل الشيخ ينضم إلى ألبوم عمرو دياب الجديد

أجاب الهضبة عمرو دياب، على تدوينة خاصة بمعالي المستشار والشاعر تركي آل الشيخ، في سؤال الأخير عن أغنية جديدة قد كتبها لألبوم دياب الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

قام تركي بسؤال دياب عن ألبومه، قائلاً:"حبيبي الألبوم اتقفل ولا لسه، في حاجة جديدة عملتها النهاردة سميتها محسود ياليت تسمعها ورأيك ياكبير"، ليجيبه دياب قائلاً:"أنا بتفائل دايماً بالأغاني اللي

بتبعتها في الاخر، ويالا بينا انا جاهز ع التنفيذ".

يذكر ان آخر كتابات تركي مع دياب، كانت من خلال أغنية "مالك غيران"، لحن فلكلور، واكن قد طرحها دياب خلال أغسطس الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".