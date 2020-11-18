بالفيديو .. حماقي يحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي علي طريقة نسمة

أهدى المطرب محمد حماقي أغنية خاصة للفنان أحمد حلمي بمناسبة عيد ميلاده،واستعان من أجل هذه الأغنية بمسلسل "هو وهي" وتحديدا أغنية "عيد ميلاد نسمة".
ونشر حلمي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام- Instagram" فيديو للأغنية، وعلق قائلاً: "فيهدايا كده ممكن تجيلك من ناس عشرة عمر وصحاب وأخوات من كتر جمال الهدية صعب أوي توصفها.. هدية فنية من صوت أخويا الفنان حماقي في عيد ميلادك الجاي ياحماقي همثلك حته أو حتي هضربك شقلباظ".
يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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