صور.. براد بيت يساعد الاسر المتضررة من فيرس كورونا مرتديا ً الكمامة

تعاون الفنان براد بيت مع الأسر المحتاجة والمتضررة من فيروس كورونا، في جنوب لوس أنجلوس ، حيث وزع الطعام بنفسه وهو يرتدي الكمامة الطبية ونظارة شمس أخفتملامح وجهه، ليلتف حوله العشرات من المحتاجين.
وقاد بيت بنفسه الشاحنة التي حملت صناديق الخضروات والمعونات، ووزعها للمحتاجين الذين لميتعرفوا عليه أغلب الوقت ، إلى أن خلع الكمامة الطبية وبدأ البعض يلتقط صورا معه.
جدير بالذكر أن براد بيت انفصل قبل 3 اشهر عن عن صديقته عارضة الأزياء الألمانية البالغة من العمر 27 عامًا نيكول بوتورالسكي.
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