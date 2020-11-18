كلاكيت ثاني مرة .. بطولة مشتركة لياسمين عبد العزيز وزوجها في رمضان 2021

استقر المخرج مصطفى فكرى، على بدء تصوير مسلسله الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضى، في منتصف ديسمبر المقبل ، موضحاً أنه لم الاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل حتى الآن، ولكن من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضانالقادم.
وقال فكري أن المسلسل سينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية ولكن لن يخلو من الغموض والأكشن وبعيدة كل البعد عن الكوميديا، ويجرى حاليا معاينة أماكن التصوير والاستقرار على فريق العمل لانطلاق التصوير ليتم إنجازه بشكلكامل قبل انطلاق الماراثون الدرامى خلال شهر رمضان القادم.
وسبق وشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "لآخر نفس" ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على .
يذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني العام الماضي بمسلسل "نحب تانى ليه" بطولة شريف منير وكريم فهمى إخراج مصطفى فكرى.
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