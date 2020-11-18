"الصندوق الأسود" يكسر حاجز الـ5 مليون في السينما أمس

حصد فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى، 90,819 ألف جنيه إيردات من تذاكر السينما، أمس الثلاثاء ، ليكسر حاجز 5 ملايين جنيه منذ طرحه يوم 28 أكتوبر الماضي.
وتدور أحداث الفيلم حول ياسمين التىتجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد، وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.
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