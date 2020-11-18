احتفالاً بمرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون.. نايل سينما تعرض فارس ماسبيرو

قال السيد أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة انه بمناسبة احتفال التليفزيون المصري على مرور 60 عاما على إنشائه سوف تذيع قناة نايل سينما بإشراف السيناريست سيد فؤاد رئيس القناة حلقة من برنامج سينما اخري عن فيلم (حاتم..فارس ماسبيرو)، تقديم رباب الشريف، اعداد محمود عبود، مونتاج وليد عمر، اخراج ايمان الشرقاوي، إدارة انتاج احمد حسن.

الحلقة ستذاع الاحد القادم الساعه العاشرة مساءا وتعاد الاثنين الساعه الثالثة عصرا، وتستضيف الحلقة دكتور طارق عبدالقادر حاتم، ومن صناع العمل تستضيف اسماء ابراهيم مخرجة الفيلم، والمونتيرة رانيا عبد الغني.

وعقب إذاعة الحلقة مباشرة سيعرض فيلم (حاتم ..فارس ماسبيرو) كاملاً

علي شاشة نايل سينما والذي يوثِّق لبداية وانطلاق التليفزيون الوطني وأهم إنجزاته في نشر الثقافة والفنون ومساندته لسائر التليفزيونات العربية.

والشخصية التي يدور حولها الفيلم هي الدكتور محمد عبد القادر حاتم الذي أنشئ التليفزيون الوطني وتولى وزارة الثقافة وأنشئ وزارة السياحة، وتولى رئاسة الوزراء في فترة حرجة من تاريخ مصر وهي فترة حرب أكتوبر. وعلى جسامة هذه المهام كلها إلا أنه أتمها وأنجزها على أكمل وجه.



وقد تمت مشاهدة النسخة الأولية بحضور الدكتور "طارق عبد القادر حاتم"، والسيد أسامة بهنسي

رئيس قطاع المتخصصة، والأستاذ عادل عبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز.



وقد قدم الدكتور "طارق حاتم" كل الدعم لأسرة الفيلم التي كانت تتمنى أن يطيل الله عمر الدكتور "عبد القادر حاتم" نفسه ليشاهد فيلما يوثّق لمسيرته ويرد بعض من دين أبناء ماسبيرو نحوه عرفانا ومحبةًّ.



وفيلم "حاتم.. فارس ماسبيرو" هو جهد جماعي كان الكل يعطي فيه من خبرته وشغفه ومحبته، ويعبر عن انتمائه للمبنى العريق الذي سجل أهم أحداث الوطن وشكّل وجدان ووعي هذه الأمة.



فريق عمل الفيلم اعداد رهام عبدالله وعبير عزازي وفرانسوا فهمي مدير تصوير وأضاءة عماد الدين إبراهيم قراءة تعليق منى الهانسي مونتاچ رانيا عبد الغنيمديرا الإنتاج إسماعيل عبد العال وسيد ابو طالب دموسيقى تصويرية وائل عوض منتج فني عادل العبساوي، وإشراف عام أسامة بهنسي، سيناريو وإخراج أسماء إبراهيم.