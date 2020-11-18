- 1/2
- 2/2
محمد صلاح
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في ظل إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد في بيان رسمي استمرار إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها كل من محمد صلاح ومحمد النني نجم أرسنال.
وأشار البيان إلى أن صلاح والنني يخضعان لمتابعة مستمرة من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، يوم الجمعة الماضي، إصابة محمد صلاح، نجم منتخب “الفراعنة”، بكورونا، وذلك بعد ثلاثة أيام من حضوره حفل زفاف شقيقه ناصر صلاح بمصر.
وغاب صلاح والنني عن لقائي “الفراعنة” ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن نتيجة مسحة كورونا الجديدة لمحمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.