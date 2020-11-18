فن ومشاهير

تراند اليوم : أحمد جمال هيديك نصايح مواجهة الموجة التانية لكرونا – إتفرج

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اميرة محمد 0 تبليغ

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نشر الفنان احمد جمال صورة جديدة له من داخل سيارته، عبر صفحته على موقع تبادل الصور و الفيديوهات ” أنستجرام “.

 

و ظهر أحمد جمال و هو يرتدي تيشرت باللون الأسود، مع نظارة شمس سوداء، و حرص على ارتدائه للكمامة .

 

و علق احمد جمال على الصورة قائلا : ” في عيد ميلاد بفكركم بلبس الكمامة، زي النهارده عدت سنة على اكتشاف أول حالة “.

 

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية ” من غير مجاملة “، من كلمات أمير طعيمة و ألحان أحمد جمال و توزيع محمد شفيق.

 

و كانت شركة ” مزيكا ” طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية ” قصاد عيونى ” من كلمات أمير طعيمة و ألحان مدين و توزيع و ميكس أحمد عبد السلام.

 


الكلمات الدلائليه
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